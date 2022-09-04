Карта боевых действий в Украине на 4 сентября 2 4.09.2022, 16:38

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Какова ситуация на фронтах.

Сегодня, 4 сентября, российские оккупанты совершили несколько попыток штурмов, но ВСУ не дали им продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах

Россияне пытались проводить штурмы в нескольких районах Донецкой области. Попытки продвижения оккупантов были зафиксированы возле Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Первомайского и Песков. Украинские военные отбили все наступления россиян.

В это же время, согласно данным карты Liveuamap, Вооруженным силам Украины удалось освободить село Озерное (Донецкая область).

Также вражеские войска провели ряд обстрелов населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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