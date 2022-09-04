Командир Полка имени Калиновского: У Лукашенко все меньше шансов отнекиваться 2 4.09.2022, 16:58

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Если диктатор отправит военных в Украину, то в Беларусь пойдут гробы.

В интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман командир белорусского полка имени Калиновского Денис Прохоров рассказал, как оценивает вероятность наступления белорусских войск и готовность самого Александра Лукашенко втягиваться в военное противостояние с Украиной.

«Мне кажется, Лукашенко понимает, что армия его не готова. В каком плане не готова? В моральном. Когда блицкриг за три дня не получился у «второй армии мира» – я думаю, что-то это показало. Поэтому тут уже даже вопрос встанет не о том, что он скажет. Он сказать может много чего. Вопрос о том, как это все будет исполняться. То есть он может сказать: «Все, наступаем», – а солдаты просто на границе возьмут развернутся или разбегутся, или сдадутся в плен, большая часть, например. Что тогда будет? Не понятно», – отметил Прохоров.

Он подчеркнул, что хоть Лукашенко и пытается сохранять видимость того, что он не воюет на стороне России, факты показывают, что это не так.

«Вот он сейчас сидит на этих 100 стульях и говорит: «Я не участвую в войне», – однако с территории Беларуси летят те же самолеты, ракеты. Это прямое участие, и уже на дурачка, как говорится, не спрыгнешь. У него все меньше шансов отнекиваться. Поэтому с этой точки зрения можно просто представить, что он просто махнет рукой и скажет: «Ай, да ладно. Пойдем в наступление. Сколько можно играть клоуна?» Но я думаю, что до последнего он будет как-то пытаться [показывать]: «Да это не мы – это все российские офицеры и генералы приказали. А я-то что? Я-то ничего», – считает боец.

Журналистка уточнила, сколько живой силы в Беларуси, которую Лукашенко может бросить в войну с Украиной.

«Я слышал цифру около 13 тыс. Скажу свое мнение. Режимщиков именно каких-то, которые способны по своей мотивации идти войной в Украину, – их может быть от силы тысяч пять. И это я беру цифру уже с накруткой. Из них непонятно, какой процент действительно готов идти с войной», – сообщил Прохоров.

«Представим себе ситуацию. Если Лукашенко таки выйдет публично с заявлением о том, что «все: идем на войну с Украиной», начнет призывать в армию, отправлять сюда на мясо. Естественно, в Беларусь пойдут гробы. Это сможет расшевелить общество белорусское на какие-то радикальные действия, чтобы снести его? Или без шансов сейчас?» – поинтересовалась Бацман.

«Народ Беларуси запуган силовиками так называемыми и армией Лукашенко. Однако если так произойдет, что начнут ехать гробы в сторону Беларуси, на мой взгляд, что это может пробудить в головах обычного народа? Это покажет, что они не бессмертны, вот эта сила его хваленая – она не бессмертная. Смотрите, как она рассыпается в труху. А значит, чего их бояться? Есть шанс, что люди скинут с себя оковы страха», – сказал Прохоров.

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