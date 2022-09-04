Пугачева ответила пропагандисту Михалкову цитатой из его же фильма 6 4.09.2022, 17:05

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Певица опубликовала отрывок из фильма Михалкова «Раба любви».

Алла Пугачева ответила пропагандисту и режиссеру Никите Михалкову в своем Instagram. Ранее он, комментируя возвращение певицы в Россию, назвал ее «крысой»: «Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?», пишет The Insider.

Пугачева же опубликовала отрывок из фильма Михалкова «Раба любви» (1975). В нем главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит белым казакам, которые гонятся за ней: «Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!».

Под видео Пугачева пишет: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?».

Ранее Пугачева в интервью журналу Super призналась, что ее первое желание после приезда — «набить морду одному человеку». Она также опубликовала пост, посвященный пропагандисту Владимиру Соловьеву. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала она.

Тот публично высказался о возвращении Пугачевой в Россию: «Вы зачем все это д****о тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней».

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