закрыть
4 сентября 2022, воскресенье, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На предприятии в Минске подделывали даты выпуска хлебобулочной продукции

4
  • 4.09.2022, 17:16
  • 1,114
На предприятии в Минске подделывали даты выпуска хлебобулочной продукции

Срок годности хлеба увеличивали на день.

На предприятии в Минске оперативники ОБЭП Партизанского РУВД нашли хлеб, промаркированный завтрашним днем.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, так, на хлебобулочных изделиях, произведенных 29 августа, проставлялась маркировка следующим днем - 30 августа.

В связи с распространением заведомо ложной информации и введении потребителя в заблуждение о качестве продукции, а отношении предприятия вынесено предписание, согласно которому деятельность производства и реализация товара приостановлены.

По данному факту проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик