На предприятии в Минске подделывали даты выпуска хлебобулочной продукции 4 4.09.2022, 17:16

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Срок годности хлеба увеличивали на день.

На предприятии в Минске оперативники ОБЭП Партизанского РУВД нашли хлеб, промаркированный завтрашним днем.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, так, на хлебобулочных изделиях, произведенных 29 августа, проставлялась маркировка следующим днем - 30 августа.

В связи с распространением заведомо ложной информации и введении потребителя в заблуждение о качестве продукции, а отношении предприятия вынесено предписание, согласно которому деятельность производства и реализация товара приостановлены.

По данному факту проводится проверка.

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