На предприятии в Минске подделывали даты выпуска хлебобулочной продукции

На предприятии в Минске подделывали даты выпуска хлебобулочной продукции4
- 4.09.2022, 17:16
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Срок годности хлеба увеличивали на день.
На предприятии в Минске оперативники ОБЭП Партизанского РУВД нашли хлеб, промаркированный завтрашним днем.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, так, на хлебобулочных изделиях, произведенных 29 августа, проставлялась маркировка следующим днем - 30 августа.
В связи с распространением заведомо ложной информации и введении потребителя в заблуждение о качестве продукции, а отношении предприятия вынесено предписание, согласно которому деятельность производства и реализация товара приостановлены.
По данному факту проводится проверка.