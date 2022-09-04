FT: Цель наступления Украины на юге – не только возвращение Херсона 4.09.2022, 17:28

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Армия Украины ни в коем случае не будет повторять российскую тактику.

Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц считал очевидным, что оборона — это сильнейшая форма ведения войны. Хотя бы потому, что успешная атака требует численного преимущества. Именно поэтому более слабая сторона была обязана обороняться.

Государство, заняв оборонительные позиции, не позволит врагу достичь своих целей, впрочем, и собственных целей оно так тоже не добьется. Поэтому приходится использовать время, выигранное в обороне, для создания более благоприятного баланса сил. И только после этого можно идти в наступление самому, – пишет в статье для Financial Times (перевод - «Зеркало недели») почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

«Внезапный мощный переход к наступлению – блестящему мечу мести – это лучший момент для обороны», – писал Фон Клаузевиц.

29 августа украинское правительство объявило, что наступление на юге Украины началось. И с того времени Киев почти ничего не сообщает о прогрессе этого процесса. Неизбежно это привело к спекуляциям. Начали появляться сообщения о значительных прорывах, но также и об ожесточенном российском сопротивлении и контратаках. Российская пропаганда почти сразу начала говорить о катастрофическом провале украинского наступления. Она утверждала, что армия Украины понесла тяжелые потери. Более надежные российские источники были умеренными. Они признавали, что Украина ведет атаку с помощью более свежих войск и с лучшим оборудованием, чем было раньше, нанося значительный ущерб российским силам. Такие оценки совпадали с утверждениями украинских источников об умеренном, но важном прогрессе, в ходе которого некоторые российские силы отступили, а другие — понесли тяжелые потери, хотя и смогли замедлить украинское наступление.

Украинское правительство также предостерегло, что не стоит ожидать очень больших результатов за очень короткое время. Территория достаточно большая. Линия фронта на юге имеет протяженность 350 километров: от Запорожья, где Россия до сих пор играет в опасную игру с АЭС, до оккупированного Херсона, ставшего довольно крупным призом. Также Украина создала более благоприятный баланс сил, достигнув на юге паритета. Хотя традиционно считается, что для наступления нужно численное преимущество. И Киеву нужно было создать непреодолимую силу, чтобы пробиться через российские позиции.

Москва прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти больше солдат для фронта. А большая часть ее техники старая и ненадежная. Впрочем, России хватает огневой силы, в том числе самолетов и артиллерии. Преимущество Украины в том, что у нее все больше современной и мощной техники. Хотя во многих областях количество средств все еще на грани. Российские силы доказали, что наступательные операции в таких условиях проводить тяжело. Они были наиболее эффективными в первые дни войны, когда у России было преимущество неожиданности. Но потом они либо отступили, в частности с севера Украины, потому что были перегружены, либо добились постепенного, ползучего прогресса в отдельных районах на Донбассе, где армии Москвы пришлось очень дорого заплатить за несколько успехов. Две ключевые цели – города Мариуполь и Северодонецк – были захвачены после недель тяжелых боев с упорными защитниками Украины.

Армия Украины ни в коем случае не будет повторять российскую тактику, основанную на постоянных, интенсивных артиллерийских обстрелах с целью истощить силы обороны, а заодно уничтожить защищаемые ими города. С точки зрения традиционного наступления, основанного на концентрированной массе войск с целью прорыва более уязвимых частей вражеской обороны, перспектива украинской операции - это в лучшем случае медленный, но уверенный прогресс, даже несмотря на приближение зимних месяцев. Но речь идет о не очень традиционном наступлении.

Происходящее можно лучше объяснить как часть длинной кампании, состоящей из ряда элементов. Разговоры об освобождении Херсона, как следующего этапа войны, начались в конце мая. И президент Владимир Зеленский приказал освободить юг в июле после нескольких ограниченных атак на российские позиции. Единственная причина, почему украинская наступательная операция застала россиян врасплох, — это тот факт, что ее ждали слишком долго. На практике же кампания уже к тому времени началась. С конца июня войска Украины атаковали склады боеприпасов, командные пункты и системы ПВО врага. В последнее время они отрезали пути отступления и уничтожали маршруты поставок, атакуя мосты через Днепр, в частности, Антоновский в самом Херсоне.

Атаки по целям за линией фронта тоже усилились. Партизаны начали активно уничтожать коллаборантов. А некоторые наиболее зрелищные удары были нанесены по военным базам в Крыму. Цель этой кампании – не только вернуть контроль над территорией, но и лишить Россию желания продолжать свою бесплодную и дорогостоящую войну. Если все сработает, Москву удастся убедить, что ее позиция нежизнеспособна. Все будет зависеть от общего влияния и без того подорванной логистики, ограничения возможностей для маневрирования и деморализации из-за высоких потерь, а также обеспокоенности тем, что отдельные подразделения останутся без возможности отступить. Поскольку попытки пацифицировать оккупированные территории постоянно терпят неудачу.

Кремль будет надеяться, что, заблокировав серьезное наступление и нанеся высокие потери украинским силам, он спровоцирует чувство бессилия у Киева и подорвет готовность Запада поддерживать его на фоне экономических последствий войны. В этом сражении воли, однако, остается одна большая разница: если украинцы воюют за выживание своей страны, россияне пытаются удержать вражескую территорию. Но у россиян есть возможность отказаться от войны и уйти домой.

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