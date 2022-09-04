Древнейшее пиво из студенческой пивоварни поможет лечить больных 4.09.2022, 17:40

Ученые воссоздали его рецепт.

Студенты одного из старейших университетов Чехии и Европы имени Франтишека Палацкого в городе Оломоуц (исторический регион Моравия) с нового учебного года получат в свое распоряжение мини-пивоварню. Экспериментальная установка предназначена для исследования влияния различных видов бактерий на процесс брожения пивного сусла, сообщает Radio Prague International.

«Мы используем технологию, которую применяют для приготовления пива в домашних условиях. В результате нам не нужны какие-то гигантские цистерны. Хватит небольших пластиковых или емкостей из нержавейки объемом около 30 литров. С их помощью мы и проводим все задуманные эксперименты», – рассказывает Лукаш Кучера с кафедры аналитической химии природоведческого факультета.

– В пяти испытательных емкостях у нас сейчас бродит сусло, приготовленное по рецепту древнейшего чешского пива. Археологи его обнаружили примерно полтора года назад. В основе этого напитка травы и просо. В наших экспериментальных резервуарах сейчас зреет пиво с разным соотношением трав, от чего зависит вкус напитка и степень его горькости.

Рецепт этого древнейшего чешского пива ученые воссоздали, исследовав остатки жидкости, найденной в бронзовой посудине, обнаруженной около деревни Кладина в Восточной Чехии. Археологи его датировали примерно 1000 годом до нашей эры, а древность самого рецепта, считают исследователи – 3 тысячи лет.

Как рассказал химик Лукаш Кучера, пиво имеет характерный кисловатый привкус, который скорее напоминает сидр или вино, чем пиво. По цвету это пиво, по аромату – сидр с оттенком лимона.

Сваренное в лабораторной мини-пивоварне в Оломоуце пиво потом будут исследовать археоботаники и медики.

«Медики будут исследовать влияние содержащихся в пиве веществ на микробиологию кишечника, а также пройдут исследования, касающиеся возможностей регулирования артериального давления. Этим будут заниматься кардиологи», – рассказывает Кучера.

Ученый признал, что часть приготовленного напитка будет использована по назначению — «для укрепления отношений в коллективе».

«Это побочный эффект, а главное, конечно, проверка наших возможностей по соблюдению классической рецептуры пивоварения в лабораторных условиях», — уточил исследователь.

С пивоварением в Чехии экспериментируют не только в университете Оломоуца. В частности, в 2021 году, например, пражский Карлов университет, один из старейших классических университетов мира, представил свое собственное безалкогольное пиво – Slušné číslo (приличный номер). Оно создано с помощью не пивных, а винных дрожжей.

По мнению археолога Лубоша Йирана, есть достаточно веские доказательства того, что люди, жившие на территории современной Чехии, знали алкоголь и устраивали бурные праздники. Особенно убедительные доказательства этого содержат керамические артефакты. Найденные глиняные чаши, вероятно, использовались для ритуальных возлияний, после чего они закапывались в землю.

Слабоалкогольные ферментированные напитки из проса и других злаков известны с глубокой древности (Египет, Месопотамия, Китай). В Центральной Азии, Крыму напиток, отдаленно напоминающий просяное пиво, называется «буза» (боза). Возможно, он попал в Европу вместе с волнами кочевников.

В Чехии пиво является национальным, едва ли не культовым, напитком.

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