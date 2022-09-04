Посол США в России покинул Москву 4.09.2022, 17:41

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Он завершил свою работу.

Сегодня, 4 сентября, Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в России.

По данным ведомства, Салливан был назначен на должность американского посла в декабре 2019 года и пробыл на этой должности почти три года. После отъезда он завершит свою почти сорокалетнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он занимал пост заместителя госсекретаря и руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

При этом в посольстве отмечают, что до прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.

Отметим, что недавно Салливан уже покидал Москву. Это произошло 20 апреля, тогда он рассказал, что уезжает в Вашингтон для консультаций. Такое решение американскому дипломату якобы рекомендовал принять помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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