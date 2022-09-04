Арбуз размером с яблоко вырос у дачницы в Поставах 4.09.2022, 17:51

Весит всего 355 гр, но по вкусу — «не хуже огромных».

Жительница Постав вырастила мини-арбуз, который по вкусу оказался не хуже огромных. О необычном урожае пишет сообщество «Новости в Поставах. ПК» в соцсети «ВКонтакте».

— Все присылают в газету фотоснимки самого богатого урожая. А мы хотим поделиться самым маленьким, — сообщила поставчанка Елена Пивень. — Он созрел, сочный и сладкий. По вкусу не уступает огромным арбузам, лежащим на прилавках.

Женщина рассказала, что арбуз весит 355 граммов, он вырос на даче ее свекрови Тамары Францевны Янукович.

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