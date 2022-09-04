В Варшаве прошел белорусский благотворительный концерт «Graj»

Фоторепортаж.

В Врашаве на берегу Вислы 3 сентября прошел благотворительный фестиваль «Graj» в поддержку репрессированных режимом Лукашенко музыкантов.

На фестивале выступили следующие исполнители:

Лявон Вольский

Юрий Стыльский («Дай Дарогу!»)

Анастасия Шпашковская (Naka)

Алесь Денисов (Dzieciuki)

Александр Помидоров

Atesta

На фестивале также выступили молодые белорусские музыканты:

Marny Los

Саша Василевская

Юстина и Бартосики

Znak Stop

Graphotype

23:34 Music Band

Помимо музыкальной программы, во время фестиваля желающие написали письма политзаключенным.

Фотокорреспондент Charter97.org побывал на фестивале и зафиксировал главные события:

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