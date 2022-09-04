В Варшаве прошел белорусский благотворительный концерт «Graj»
- 4.09.2022, 18:02
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Фоторепортаж.
В Врашаве на берегу Вислы 3 сентября прошел благотворительный фестиваль «Graj» в поддержку репрессированных режимом Лукашенко музыкантов.
На фестивале выступили следующие исполнители:
Лявон Вольский
Юрий Стыльский («Дай Дарогу!»)
Анастасия Шпашковская (Naka)
Алесь Денисов (Dzieciuki)
Александр Помидоров
Atesta
На фестивале также выступили молодые белорусские музыканты:
Marny Los
Саша Василевская
Юстина и Бартосики
Znak Stop
Graphotype
23:34 Music Band
Помимо музыкальной программы, во время фестиваля желающие написали письма политзаключенным.
Фотокорреспондент Charter97.org побывал на фестивале и зафиксировал главные события: