Террорист Гиркин подтвердил, что ВСУ освободили Высокополье

Террорист Гиркин подтвердил, что ВСУ освободили Высокополье14
- 4.09.2022, 18:01
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По его словам, произошла «чувствительная тактическая неудача» армии РФ.
Террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, произошла «чувствительная тактическая неудача».
«Подтверждают оставление нашими войсками поселка городского типа Высокополье на Криворожском направлении. Это чувствительная тактическая неудача, — ранее противник неоднократно пытался взять этот крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу», — написал Гиркин.