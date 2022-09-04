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Террорист Гиркин подтвердил, что ВСУ освободили Высокополье

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  • 4.09.2022, 18:01
  • 8,836
Террорист Гиркин подтвердил, что ВСУ освободили Высокополье

По его словам, произошла «чувствительная тактическая неудача» армии РФ.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, произошла «чувствительная тактическая неудача».

«Подтверждают оставление нашими войсками поселка городского типа Высокополье на Криворожском направлении. Это чувствительная тактическая неудача, — ранее противник неоднократно пытался взять этот крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу», — написал Гиркин.

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