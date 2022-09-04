Под Запорожьем украинский партизан подорвал себя и двух оккупантов 5 4.09.2022, 18:13

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Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе.

Во временно оккупированном Токмаке, что в Запорожской области, партизан подорвал себя и двух рашистов. Один оккупант погиб, другой в больнице.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Так, украинский партизан подорвал себя в Токмаке, вместе с ним подорвались оккупанты. Максим Махринов помогал Вооруженным Силам Украины, о чем узнали рашисты.

«Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе. Герой взорвал себя вместе с врагами. Один оккупант погиб на месте, другой в больнице. Центр национального сопротивления призывает эвакуироваться с оккупированных территорий на период операции ВСУ по освобождению региона», — говорится в сообщении.

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