Под Запорожьем украинский партизан подорвал себя и двух оккупантов

Под Запорожьем украинский партизан подорвал себя и двух оккупантов5
- 4.09.2022, 18:13
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Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе.
Во временно оккупированном Токмаке, что в Запорожской области, партизан подорвал себя и двух рашистов. Один оккупант погиб, другой в больнице.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Так, украинский партизан подорвал себя в Токмаке, вместе с ним подорвались оккупанты. Максим Махринов помогал Вооруженным Силам Украины, о чем узнали рашисты.
«Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе. Герой взорвал себя вместе с врагами. Один оккупант погиб на месте, другой в больнице. Центр национального сопротивления призывает эвакуироваться с оккупированных территорий на период операции ВСУ по освобождению региона», — говорится в сообщении.