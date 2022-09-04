Украина ввела санкции против режима Лукашенко 4 4.09.2022, 18:16

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Они касаются должностных лиц Нацбанка.

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций. Они затронули и Беларусь.

Ограничения касаются российских физических и юридических лиц (в частности, предприятия военно-промышленного комплекса России), а также должностных лиц Национальных банков РФ и Беларуси.

Санкции касаются почти 100 физических и 178 юридических лиц.

Украина ввела санкции по инициативе Минреинтеграции, а предложения в документ вносили органы власти страны. Поручение об этом давала вице-премьер Ирина Верещук.

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