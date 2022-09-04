Рыбак из Гомеля выловил в Соже огромную щуку 8 4.09.2022, 18:36

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Фотофакт.

Гомельчанин Павел Рыбак в Соже выловил щуку весом более 10 кг. Фото трофея и краткую историю борьбы с рыбой он разместил в своем профиле в соцсетях.

Павел рыбалкой увлекается с самого детства. В его коллекции хватает трофеев различной величины. Была среди них и щука весом более 10 килограмм. Обновить свой рекорд гомельчанину удалось 1 сентября. В тот день он вышел на рыбалку на реку Сож.

«Казалось бы нужно около недели, чтобы водичка начала немного остывать, а любимый наш хищник начал активничать. Но нет, щуке оказалось достаточно того, что сильные северные ветра перемешали верхние слои воды и с большего их остудили», — написал он.

Первой на крючок Павла попалась щука весом около килограмма. Через некоторое время клюнула и рыба покрупнее.

«[Щука] пошла в сторону лодки, по своим делам не ощущая подвоха. Но вскоре осознав, что находится на крючке, началась истинная борьба за каждый метр шнура», — написал Павел.

В итоге рыбаку удалось вытащить трофей на берег. Результат взвешивания — более 10 кг.

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