В Логойском районе бомбардировщик СУ-24 придавил подростка 4.09.2022, 19:30

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Инцидент случился 2 сентября.

В городском поселке Плещеницы Логойского района вечером 2 сентября на стадионе «Юность» самолет придавил старшеклассника. Об этом сообщил 3 сентября телеграм-канал Логойск (не)официально.

Стадион «Юность» принадлежит Плещеницкой детско-юношеской спортивной школе профсоюзов. Вечером 2 сентября в спортшколе была смена сторожа Николая. Вот, что он рассказал газете «Мінская праўда»:

— Самолет очень плохо закреплен, нос у него поднят, задняя часть — опущена. А ребятам же интересно по этому бомбардировщику полазить. Такая ситуация нас очень беспокоит. Вот и в тот вечер компания ребят там развлекалась, одного из них придавило соплом самолета. Хорошо еще, что это сопло не опустилось на грудь или голову, тогда и до летального исхода было бы недалеко. Но его прижало где-то в районе живота. Сопло приподнимали и освобождали парня его друзья, с которыми он там был, и еще помогали лыжники из училища олимпийского резерва, которые оказались рядом. Я видел, как его доставали из-под сопла.

По словам сторожа, старшекласснику после этого случая скорую помощь не вызывали.

— Он сам пошел домой. Даже не хромал, хотя был очень испуган, конечно, — рассказал Николай.

Председатель Плещеницкого сельского исполнительного комитета Александр Сидоревич рассказал, что бомбардировщик СУ-24 привезли на стадион «Юность» около трех месяцев назад для будущего Парка военной техники. По его словам, самолет «закреплен хорошо, установлен на твердом покрытии», а об инциденте с травмированием подростка он «не слышал».

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