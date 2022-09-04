Зеленский провел очередное заседание Ставки 4.09.2022, 19:34

Что обсудили.

В воскресенье, 4 сентября, состоялось уже третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место», — сказал президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания.

Отмечается, что в Ставке приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войск ОК «Юг» Андрей Ковальчук и командующий войск ОК «Запад» Сергей Литвинов.

Главнокомандующий и командующие оперативных направлений, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

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