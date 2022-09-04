Израиль запретит полеты Boeing 747 из-за шума и экологии

Израиль запретит полеты Boeing 747 из-за шума и экологии1
- 4.09.2022, 19:51
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Запрет вступит в силу 31 марта 2023 года.
Власти Израиля запретят полеты Boeing 747 и четырехмоторных самолетов, чтобы снизить уровень шума и улучшить ситуацию с экологией.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. В частности, такие самолеты не будет обслуживать аэропорт Бен-Гурион — главный в стране.
Директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль.
Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.