Белорусский гандболист Кулеш дебютировал в Бундеслиге 4.09.2022, 20:02

Его «Ганновер» одержал победу над «Лейпцигом» – 25:22.

Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш провел первую встречу в немецком чемпионате. 1 сентября его «Ганновер» одержал победу над «Лейпцигом» – 25:22, передает «Трибуна».

Белорус не реализовал ни одной из пяти бросковых попыток и совершил две результативные передачи.

Отметим, что лучшим бомбардиром встречи стал бывший игрок «Мешков Брест», теперь полусредний «Лейпцига» Шиме Ивич (9 мячей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».