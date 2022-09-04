Белорусский гандболист Кулеш дебютировал в Бундеслиге
- 4.09.2022, 20:02
Его «Ганновер» одержал победу над «Лейпцигом» – 25:22.
Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш провел первую встречу в немецком чемпионате. 1 сентября его «Ганновер» одержал победу над «Лейпцигом» – 25:22, передает «Трибуна».
Белорус не реализовал ни одной из пяти бросковых попыток и совершил две результативные передачи.
Отметим, что лучшим бомбардиром встречи стал бывший игрок «Мешков Брест», теперь полусредний «Лейпцига» Шиме Ивич (9 мячей).