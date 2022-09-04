В Молдову из РФ пытались ввезти партию одежды и флагов с буквами Z и V 10 4.09.2022, 20:23

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Таможенники изъяли партию товара.

В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове.

Об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает Newsmaker.

За рулем авто был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой.

В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись «Сила в правде».

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.

Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

Напомним, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских «миротворцев» и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ.

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