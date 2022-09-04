Двух белорусов приговорили к домашней «химии» за двух пойманных угрей 4.09.2022, 20:41

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Их обвинили в браконьерстве.

Два рыбака из Сморгонского района получили судебные сроки за двух пойманных нелегально угрей, сообщает местный ресурс «Нарачанская зара».

Сообщается, что на скамье подсудимых оказались двое друзей, жители Сморгони и городского поселка Свирь. Известно, что мужчины попались на браконьерстве. Вечером 16 июня они ехали с озера Мядель, когда их остановили природоохранники. В багажнике авто оказалась незаконный улов и браконьерские принадлежности. Одних так называемых колобашек (специальных приспособлений для «хищной» ловли. - Ред.) в машине оказалось 89 штук. Также нашли инспекторы лесковую сетку и два пойманных угря общим весом 1,75 килограмма.

Причиненный природе вред за добытых нелегально угрей составил 4800 белорусских рублей, а цена угрей - 64 рубля.

Суд был открытым и проходил в городском поселке Свирь. Двух 36-летних товарищей признали виновными и приговорили к ограничению свободы. Жителя Сморгони - к 1 году, его напарника - к 1,5 года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Известно, что оба мужчины женаты, на иждивении имеют по трое детей и ранее к административной ответственности не привлекались. До суда и штраф, и ущерб погасил житель Сморгони.

Также уточняется, что двух деликатесных угрей, которых поймали браконьеры, пришлось потом выбросить, так как по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и признали недоброкачественными и непригодными для реализации.

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