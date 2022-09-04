Фьюри на трибуне нокаутировал реслера одним ударом 4.09.2022, 21:20

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Видеофакт.

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри во время реслинг-шоу WWE нокаутировал одного из участников действа, передает «Новое время».

Непобежденный обладатель одного из самых престижных поясов посетил мероприятие в качестве зрителя.

ВО время шоу к нему на трибуне устремился один из реслеров вместе с судьей.

Когда они подбежали к месту, где сидел Тайсон, тот встал и ударом в голову нокаутировал участника действа.

После этого британец поднялся в ринг, чтобы поговорить с чемпионом WWE Романом Рейнсом.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры через три дня после своего возвращения в спорт.

Позже британец заявил, что готов вернуться в ринг ради боя с украинским чемпионом Александром Усиком, если ему дадут полмиллиарда.

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