Премьер-министр Эстонии призвала ЕС работать над изоляцией РФ и укреплением санкций
- 4.09.2022, 21:59
Новый пакет санкций не позволит РФ использовать энергооружие против ЕС.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Евросоюз должен как можно скорее принять новый пакет санкций против России, который сократит поток россиян в страны ЕС. Об этом она сообщила на прошедшей в Берлине церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека.
«Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций», – сообщила Каллас, передает ERR.
Она подчеркнула важность решения «Большой семерки» ввести ценовой лимит на российскую нефть.
«Этот шаг сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет», — отметила премьер-министр.
По ее словам, она с начала полномасштабной войны призывала ограничить доходы РФ от продажи энергоносителей, которыми Кремль поддерживает свою военную промышленность.
«Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции».