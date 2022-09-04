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В Беларуси за сутки произошло шесть лесных и два торфяных пожара

  • 4.09.2022, 22:08
В Беларуси за сутки произошло шесть лесных и два торфяных пожара

Пожары удалось ликвидировать.

За сутки 3 сентября в стране ликвидировано 6 лесных и 2 торфяных пожара, сообщает МЧС.

По данным МЧС, с 6:00 3 сентября по 6:00 4 сентября были ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 1,98 га. Кроме того, спасатели потушили два торфяных пожара на общей площади 0,61 га и 55 пожаров травы и кустарников на общей площади 6,089 га.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки были зарегистрированы 28 чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

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