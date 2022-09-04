Командир полка им. Калиновского рассказал о споре с Зеленским 1 4.09.2022, 22:47

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Знакомство с президентом Украины Денис Прохоров назвал интересным.

В интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман командир белорусского Полка ВСУ Денис Прохоров рассказал, как познакомился с президентом Владимиром Зеленским и как у них случился небольшой спор.

«Было даже такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Вот. И я не чувствовал себя как-то сковано. Мы просто как-то так общаемся... Есть дело – мы общаемся», – вспомнил он.

По его словам, это было в 2019 году в прифронтовом селе Золотое. Прохоров говорит, что тогда стоял вопрос об отводе войск и он с сослуживцами не хотел, чтобы это произошло.

«Приехали туда. Находились на одной из позиций, и как раз приезжает к нам с делегацией президент. Чуть-чуть мы уже костер разожгли. Он зашел, как-то мы так присели возле костра – и давай общаться на этом фоне о том, что надо отводить войска. Мы говорим: «Нет, не надо». – «Почему не надо?» – «Потому что мы пообщались с людьми. И они говорят, что если отведут войска, то Россия будет дальше продвигать фронт». А он говорит: «А я вот пообщался – и говорят, что надо отводить войска, потому что из-за войск сюда прилетают снаряды». То есть как бы такой диалог», – рассказывает он.

Знакомство с Зеленским он назвал интересным.

«Было интересно на самом деле. Был интересен как человек. И на тот момент мы немножечко закусились на тематике того, что с Россией никакой дипломатии не может быть. Потому что президент тогда сказал такую фразу, что любая война заканчивается дипломатией. И мы тогда сказали: «Вы недооцениваете Россию в этом плане. Ей никакая дипломатия не поможет». И спустя время – сейчас вторая фаза войны – я думаю, что до многих должно дойти, что это все-таки правда: что никакая дипломатия с Россией не пройдет ни в коем случае», – подытожил военный.

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