На Камчатке рыболовам предложили поехать воевать в Украину 5.09.2022, 5:02

Предложение было сделано в худший за 12 лет сезон вылова лосося.

На Камчатке человек, представившийся военный комиссаром, агитировал сотрудников рыболовных заводов записаться на службу в армию и отправиться воевать в Украину. Предложение было сделано в худший за 12 лет сезон вылова лосося, на который в регион съезжаются временные рабочие. Видеозапись агитации на одном из заводов есть в распоряжении редакции «Сибирь.Реалии».

На ней человек в военной форме призывает работников заключать контракты с министерством обороны. «Рыбалка в этом году не всем удалась. Поэтому есть такая возможность отслужить 6 месяцев и сразу потом пойти сюда [вернуться назад]», – говорит вербовщик.

По его словам, служить контрактникам можно и в регионе, но гораздо лучшие условия они получат в Украине. День службы на украинской территории обещали засчитать за три, обещанный средний заработок — 350–450 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает информационное агентство «Кам 24» со ссылкой на Росрыболовство, улов лососевых в ходе красной путины летом 2022 года на Камчатке оказался худшим за последние 12 лет. Это может означать резкое сокращение выплат временным рабочим, приехавшим в регион на заработки, а их контракты обычно завершаются к концу лета – начала осени.

Собеседник «Сибирь.Реалии» рассказал, что предложение вербовщика, как ему известно, заинтересовало нескольких работников. Кроме граждан России контракты активно предлагали гражданам Узбекистана, отметил он.

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