В Беларуси живут люди, обладающие суперспособностями 3 5.09.2022, 7:41

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Иллюстрационное фото

Уникумы примагничивают молотки, никогда не спят и мгновенно читают слова наоборот.

Хотите — верьте, хотите — нет, но в Беларуси живут реальные люди, обладающие суперспособностями. «КП» рассказывает вам о нескольких таких суперменах.

Яков Циперович никогда не спит

Жили-были минский электрик Яков и жена его… Может, это и была сказка, но до той поры, пока жена Яшу не отравила где-то году так в 1979-м. Он так утверждает. Подробности самого отравления неизвестны, но Циперович цеплялся за жизнь отчаянно, чуть ли не час был в состоянии клинической смерти.

Циперович долгое время жил в Минске.

Выжил, неделю был в коме, а потом еще год не мог разговаривать. За это время мозг его приобрел уникальную способность – он забрал или подарил, уж как хотите, Циперовичу способность никогда не спать!

Более того, он в первое время вообще прилечь не мог, будто какая-то сила поднимала его на ноги. Пил лекарства от бессонницы, не помогало. Да и зачем, если ему спать не хотелось?!

И вот уже более 40 лет Яков Циперович не спит. Сначала он не спал в Беларуси, а затем переехал в Германию и уже там бодрствует.

Более того, он почти не стареет. Конечно, в свои почти 70 лет он не выглядит этаким 20-летним добрым молодцем, но на фото — натурально мужчина средних лет.

Здесь Якову уже за 60 лет.

Говорят, феномен Якова Циперовича изучали ученые, но так ничего толком и не выяснили.

Есть версия, что у него одновременно работают оба полушария мозга. К тому же у него всегда понижена температура тела. Это может замедлять обмен веществ.

Циперович говорит, что несмотря на отсутствие сна, чувствует себя прекрасно, а ненадолго отключать мозг помогает йога и медитации.

Вот такой уникум, которого одни считают обманщиком, а другие – загадкой века, появился в Минске.

Сам он так объясняет свою суперспособность:

— Человек, когда не спит, быстрее изнашивается и быстрее стареет. Значит, в мой организм была допущена какая-то энергия, которая питает меня.

Женщина-магнит все к себе манит

И если кто-то еще может спорить с Яшей, спит он или нет, то с Ингой Гайдученко спорить было бесполезно. 13-летняя школьница из Гродно стала первым известным в СССР человеком-магнитом. На дворе был 1988-й.

Инга Гайдученко (фото конца 80-х) демонстрирует свои способности. Фото: Юрий Иванов (архив КП)

Вот берет она ножи, прикладывает к руке и они не падают. А молоток с гантелями? Да, пожалуйста!

В журнале «Парапсихология в СССР» писали: «Она вытягивает руку, приставляет к ладони дно большой алюминиевой сковороды, и та… повисает, словно примагниченная. Папа подносит к сковороде одну за другой две килограммовые гантели, которые со звоном прилипают к днищу. Затем добавляет туда же трехсотграммовый молоток. Общий вес предметов, «повисших» над полом вопреки всем законам, — около четырех килограммов».

Когда родители в детстве впервые обнаружили у дочери такие способности, то обратились к врачам. Те Ингу проверили и успокоили – здорова. Во такой вот феномен биоприлипания!

Как пишут СМИ, Инга по-прежнему живет в Гродно, спокойной семейной жизнью (у нее двое детей), ничем не выдавая своих способностей.

Амбидекстр читает на зеркальном языке

А несколько лет назад на СТВ рассказали о бухгалтере из Могилева Лилии Синицкой. Она амбидекстр — человек, который умеет говорить на зеркальном языке, то есть мгновенно воспроизводит слова наоборот.

Лилия обладает редким даром. Фото: кадр видео ctv.by

И если человек-магнит с детства ради интереса примагничивала к себе сковородки, то Лилии было интересно произносить слова с конца.

— Смотришь на улицу, машина проехала – анишам. Трава – аварт. Сама для себя мне это было интересно. А потом услышали люди, стали удивляться, — рассказывала Лилия.

Она читает слова наоборот даже не пытаясь их представить, а еще может писать и читать на зеркальном языке.

Психологи-логопеды считают, что способностью говорить наоборот обладает один человек на 10 миллионов! А вот умеющих писать в зеркальном отражении больше — примерно один на 100 тысяч.

Способность произносить слова и фразы задом наперед говорит о необычайно развитом правом полушарии. Амбидекстрами также называют людей, которые с рождения одинаково хорошо владеют как правой, так и левой рукой. А есть и те, у кого такая способность возникает внезапно, например, после стресса.

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