Генерал Ходжес: Мы видим начало конца России в ее нынешнем виде 2 5.09.2022, 7:51

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США должны быть к этому готовы.

Сейчас каждый в мире имеет возможность стать свидетелем конца России в ее нынешнем виде. К этому нужно быть готовыми, именно поэтому военные цели Соединенных Штатов должны включать «деимпериализацию» РФ.

Об этом в Twitter написал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжеса.

Так, генерал прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО Курта Волкера о том, что «империалистические войны» Москвы против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии.

«Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать «деимпериализацию» России. Мне кажется, что мы видим начало конца РФ в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому», — отметил Ходжес.

Он добавил, что мир не был готов к распаду СССР, поэтому не стоит повторять ошибок прошлого.

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