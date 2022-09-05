Генерал Ходжес: Мы видим начало конца России в ее нынешнем виде

Генерал Ходжес: Мы видим начало конца России в ее нынешнем виде2
- 5.09.2022, 7:51
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США должны быть к этому готовы.
Сейчас каждый в мире имеет возможность стать свидетелем конца России в ее нынешнем виде. К этому нужно быть готовыми, именно поэтому военные цели Соединенных Штатов должны включать «деимпериализацию» РФ.
Об этом в Twitter написал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжеса.
Так, генерал прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО Курта Волкера о том, что «империалистические войны» Москвы против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии.
«Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать «деимпериализацию» России. Мне кажется, что мы видим начало конца РФ в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому», — отметил Ходжес.
Он добавил, что мир не был готов к распаду СССР, поэтому не стоит повторять ошибок прошлого.