Утренняя сводка Генштаба ВСУ 5.09.2022, 8:19

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Украинцы отбили наступление врага на двух направлениях

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. Украинские воины успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Беларуси.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше всего огневому воздействию подверглись Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Ястребино и Смолино Сумской области;

на Харьковском направлении противник нанес поражения в районах населенных пунктов Дементеевка, Новое, Одноробовка, Борщова, Сосновка, Уды, Руськие Тишки, Питомник, Руськая Лозовая, Слобожанское, Момотове, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепель и Мосьпаново. Задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии;

на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар;

на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцевое, Кодема, Майорськ, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара;

на Авдеевском направлению обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Керменчик и Времовка;

на Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

на Южнобугском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарци, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенське, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеским авиационным ударам подверглись районы Березнеговатого, безымянного, большого Артакового, Сухого Пруда и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области, российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики нашли «новый источник» восполнения потерь в живой силе. Так, недавно, в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой «выписывать» больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые во время боевых действий, которые проходят лечение.

Уже в который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса в сравнении с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это существенно влияет на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины.

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов Украины.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушение системы управления, логистического обеспечения, уничтожения средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника. За минувшие сутки нанесены ракетные удары и осуществлено огневое поражение по пунктам управления различного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника близ населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.

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