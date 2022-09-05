Контрнаступление ВСУ заметно развивается в Херсонской и Донецкой областях 5.09.2022, 8:29

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Темп украинского контрнаступления резко меняться изо дня в день.

Вооруженные Силы Украины заметно продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и освободили территорию возле реки Северский Донец в Донецкой области. Об этом сказано в очередной аналитической сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что темп украинского контрнаступления в Херсонской области, вероятно, будет резко меняться изо дня в день, поскольку украинские силы пытаются уничтожить логистику поставок армии России, нарушить их командование и управление, чтобы ослабить их боевой дух.

По мнению экспертов ISW, российские военные будут проводить время от времен артиллерийские и воздушные атаки по освобожденным населенным пунктам и наступающим украинским войскам и отвоевывать утраченные позиции.

«Украинские силы добились достаточно существенного прогресса, чтобы вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень внимательно следили за оптимистичной риторикой Кремля», – сообщают в ISW.

Аналитики института ISW подтвердили факт освобождение населенного пункта Донецкой области и одного из населенных пунктов в Херсонской области.

В частности ISW сообщает, что ВСУ вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области, а в Херсонской области — Высокополье.

В Институте также отметили, что российские войска перемещают военную технику в районы, расположенные вдоль главных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Также ISW указывает, что российские силы стреляют из реактивных систем залпового огня с позиций на Запорожской АЭС, ссылаясь на кадры с геолокацией.

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