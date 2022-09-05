На «Гродно Азот» во время ремонта цеха погиб рабочий 5.09.2022, 9:24

На заводе он отработал почти 18 лет.

При «трагическом стечении обстоятельств» во время работ по текущему ремонту цеха на ОАО «Гродно Азот» 4 сентября погиб дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования отдела технической диагностики управления промышленной безопасности Владимир Дорошенко. Об этом сообщила газета «Гродненский химик».

Смертельную травму Владимир Дорошенко получил при проведении работ по текущему ремонту цеха карбамид-3. Читатели сообщили «Зеркало», что из-за обрыва люльки мужчина сорвался с высоты 20−25 метров. На заводе он отработал почти восемнадцать лет.

«На сегодняшний день в причинах трагедии не устанавливается явная вина нанимателя или работника», — пишет «Гродненский химик».

Напомним, в начале сентября телеграм-канал «Стачком Азота» сообщил, что на заводе «Гродно Азот» произошла чрезвычайная ситуация с остановкой цеха, при которой пострадали два человека. Пострадали два работника подрядной организации, которые спускались в колонну.

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