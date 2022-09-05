Через несколько часов мир узнает, кто заменит Джонсона на посту премьера Британии 2 5.09.2022, 9:48

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Новый премьер вступит в должность 6 сентября после назначения королевой.

В понедельник должно стать известно, кто возглавит Консервативную партию Великобритании и станет следующим премьер-министром.

Через два месяца после отставки премьер-министра Бориса Джонсона британцы наконец-то узнают, кто его заменит. Результаты голосования, в котором приняли участие около 200 тысяч членов Консервативной партии, оставляют мало места для интриги, поскольку глава МИД Лиз Трасс опережает в опросах бывшего министра финансов Риши Сунака.

47-летний министр, оставшаяся верной Борису Джонсону до конца, когда отставки в исполнительной власти исчислялись десятками в начале июля, станет третьей женщиной на премьерском посту в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

После завершения партийного голосования в пятницу вечером в понедельник в 13:30 по Минску запланировано объявление преемника Бориса Джонсона, который был вынужден уйти в отставку после серии скандалов.

Новый премьер вступит в должность 6 сентября после назначения королевой.

Ранее представитель дворца заявил, что королева назначит нового премьер-министра Британии в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии, а не в Букингемском дворце в Лондоне, сославшись на проблемы с мобильностью.

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