Белорусы сдали машины на ремонт в СТО, а их продали по запчастям 1 5.09.2022, 10:00

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Это произошло в Брестском районе.

Несколько жителей Брестского района написали в милицию одинаковые заявления. Все они отдали свои автомобили для ремонта и обслуживания на одну СТО, внесли предоплату, однако их машинами никто не занимался и деньги не возвращал.

«38-летний директор предприятия брал аванс и переставал отвечать на звонки, всячески скрываясь от клиентов, — сообщили в УВД региона. — На полученные деньги делал ставки в букмекерских конторах. В некоторых случаях руководитель станции и вовсе продавал чужие авто по запчастям».

В настоящее время известно о пятерых потерпевших, которые передали мужчине более пяти тысяч рублей. Есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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