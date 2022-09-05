В Беларуси объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5.09.2022, 10:19

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Повышен риск ДТП.

На большей части Минской и Гомельской областей 5 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости), сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели предупреждают: днем 5 сентября сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах, повышен риск ДТП, а также возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

В республике сохраняется сухая погода, местами наблюдается туман, ветер северного и северо-западного направления 3-8 м/с, днем воздух прогреется до +12 +18 °С, по юго-западу столбик термометра покажет до +20 °С.

В ближайшие сутки будет преимущественно без осадков, сохраняется вероятность заморозков: в некоторых регионах ночная температура опустится до -3 °С.

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