Ученые показали проект надувной деревни на Луне 6 5.09.2022, 10:28

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Количество домов не ограничено.

На Луне хотят построить лунную деревню — она умеет хранить тепло круглые сутки. Домов может быть сколько угодно, они соединяются между собой специальными трубами.

Исследователи объяснили, что программа Artemis продвигает устойчивое развитие жизни людей на лунной поверхности и вокруг нее. Но для этой цели нужно больше инновационных идей, которые можно осуществить на спутнике Земли.

Группа исследователей предлагает установить надувные тепличные конструкции, которые соединяются друг с другом, образуя деревню. На каждом доме установят зеркала для обеспечения солнечным светом. Pneumocell, австрийская компания, которая разрабатывает надувные конструкции, представила эту идею на Открытой космической инновационной платформе Европейского космического агентства (ЕКА).

Его назвали PneumoPlanet, он включает в себя проект лунной среды обитания на двух участках, расположенных на южном и северном полюсах Луны. «Эти места с оптимальными условиями освещения и находятся в близости от постоянных затененных областей (PSR), которые с высокой вероятностью содержат поверхностный водяной лед», — отмечают они.

Ключевым требованием при строительстве лунной среды обитания является то, что материал должен быть легким, поскольку он будет транспортироваться с Земли. А после того, как достигнут лунной поверхности, они должны легко собираться, а сама конструкция должна иметь герметичный шлюз.

PneumoPlanet будет транспортироваться на Луну в виде сборных конструкций, а затем надуваться. Когда они будут полностью надуты, их нужно покрыть рунным реголитом, толщиной около 5 м для изоляции.

Сами конструкции шириной 22 м, они соединяются друг с другом через систему туннелей, куда по мере роста среды обитания можно будет присоединять новые модули. Минимальное количество — 16. Вращающиеся зеркала будут следовать за движением Солнца по небу, поэтому недостатка в тепле не будет.

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