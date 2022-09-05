День нефтяника 1 Леонид Невзлин

5.09.2022, 10:40

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Леонид Невзлин

Российская нефтянка в этом году теряет своих генералов.

В день нефтяника хочу заметить, что российская нефтянка в этом году теряет своих генералов прямо как Путин в войне с Украиной. Такого количества смертей топ-менеджеров еще не бывало. 1 сентября — в день рождения Вагита Алекперова — выпал из окна ЦКБ председатель совета директоров и сооснователь «ЛУКОЙЛа» Равиль Маганов. Именно он, кстати, придумал когда-то само название «ЛУКОЙЛ». Брат Маганова Наиль возглавляет сейчас «Татнефть».

В мае был найден мертвым якобы после шаманского обряда Александр Субботин, бывший член правления ООО «Торговый дом ЛУКОЙЛ» и владелец Новой транспортной компании. Его брат Валерий Субботин был старшим вице-президентом ЛУКОЙЛа. Журнал Forbes рассказывал о том, что у Субботина не один раз возникали разногласия с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В декабре 2016 года он уехал из России. «Роснефть» незадолго до этого получила «Башнефть» и расторгла затем несколько контрактов с «ЛУКОЙЛом», так как они «вызывали вопросы». Именно Субботин отвечал за торговые отношения с «Башнефтью». А Равиль Маганов возглавлял от «ЛУКОЙЛа» совместную группу с «Роснефтью», которая работала по «Башнефть-Полюсу» (оператору месторождения имени Требса и Титова).

Внезапно умирали в этом году и люди, связанные с газовой отраслью. Александр Тюляков — заместитель генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) был найден повешенным в гараже-пристройке к дому. В конце января в том же поселке в ванной обнаружили мертвым Леонида Шульмана, главу транспортной службы «Газпром Инвеста». В апреле был найден застреленным вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев. Спустя несколько дней был обнаружен повешенным Сергей Протосеня, в прошлом — главный бухгалтер и член правления «Новатэка». В июле с простреленной головой нашли Юрия Воронова, подрядчика «Газпрома» в Арктике.

К двум извечным русским вопросам «кто виноват?» и «что делать?» добавился третий – «кто следующий?». Очень похоже на то, что в России под прикрытием специальной военной операции сейчас происходит банальный передел и отъем собственности, перенаправление денежных потоков. Бандиты — они во всем бандиты. Собственно говоря, в России сейчас обозначились две группы риска. Обе из так называемой «элиты» и никакого отношения к протесту и оппозиции не имеют, антивоенной позиции не придерживаются и даже наоборот, отличаются лояльностью. Это, как можно заметить из примеров выше, топ-менеджеры и совладельцы крупного бизнеса. И никто не знает, кого в следующий раз внезапно настигнет суицидальное желание.

Вторая группа риска – претенденты на роль сакральной жертвы. Симоньян, Соловьев, Киселев – любой сгодится, если властям потребуется пробудить народный гнев на случай мобилизации. Страшно им сейчас, страшно уже не за собственность, а за жизнь. Отнять могут у любого – царю на потребу. Объяснение всегда под рукой – коварные украинские партизаны. И уехать некуда — санкции.

Леонид Невзлин, Facebook

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