Удар по Антоновскому мосту сняли с экстремально близкого расстояния 2 5.09.2022, 11:08

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С такого ракурса «курение» на мосту вы еще не видели.

В соцсетях появилось видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне, снятое с экстремально близкого расстояния.

Соответствующие кадры опубликовало накануне, 4 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«С такого ракурса курение на Антоновском мосту вы еще не видели», — говорится в описании к видео, снятому неизвестным очевидцем с парома, находившегося в нескольких сотнях метров от участка, подвергшегося ракетному обстрелу.

В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них опереправы.

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