Удар по Антоновскому мосту сняли с экстремально близкого расстояния

Удар по Антоновскому мосту сняли с экстремально близкого расстояния2
- 5.09.2022, 11:08
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С такого ракурса «курение» на мосту вы еще не видели.
В соцсетях появилось видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне, снятое с экстремально близкого расстояния.
Соответствующие кадры опубликовало накануне, 4 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«С такого ракурса курение на Антоновском мосту вы еще не видели», — говорится в описании к видео, снятому неизвестным очевидцем с парома, находившегося в нескольких сотнях метров от участка, подвергшегося ракетному обстрелу.
В то же время, когда именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.
ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них опереправы.