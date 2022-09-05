«Одежду я себе уже и забыла, когда покупала» 1 5.09.2022, 11:29

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Белорусская пенсионерка о своих доходах и расходах.

Пенсионерка из Барановичей рассказала Intex-press, какая у нее пенсия и куда они с мужем отправляются в день ее получения, что помогает экономить, какую сумму удается отложить и куда она мечтает съездить.

После школы я поступала на экономиста, но не прошла по конкурсу. Пошла работать парикмахером. Но это было не мое. И когда мне предложили работу секретарем на одном из предприятий города, я согласилась. Там до пенсии и проработала.

После выхода на пенсию поработала еще два года – дольше сама не захотела. Зарплата и пенсия – это хорошо, но нужно и отдыхать. И вот уже пять лет как я на отдыхе.

Пенсия моя составляет 520 рублей. Не сказать, что маленькая, но и особо не разгуляешься. Если бы я жила одна, то даже не знаю, как бы выживала на эту пенсию. Без зарплаты мужа было бы очень тяжело.

Коммуналку платит муж

Живем мы с мужем в своем доме. Коммуналку оплачивает муж со своей зарплаты.

Я же со своей пенсии плачу за мобильный телефон 30 рублей – тариф у меня с интернетом. А также каждый месяц покупаю необходимые лекарства, на которые уходит сейчас около 100 рублей.

В день пенсии – по магазинам

Обычно в день пенсии мы едем с мужем по торговым заведениям и закупаем продукты на месяц, чтобы потом в магазин ходить только за хлебом и молоком. Как говорится, затарил холодильник, и живи спокойно.

Перед этим я обычно смотрю, в каких магазинах есть акции – туда и едем. Покупаем крупы, муку, макароны, соль, сахар, сладости – печенюшки и конфеты. Мы сами любим сладкое, и внуков, когда приходят, угощаем. На это все уходит примерно 100 рублей.

Также с моей пенсии закупаемся мясом. Берем свинину, фарш и курицу. На эти покупки отдаем примерно 150 рублей. Рыбу я не покупаю – у меня муж заядлый рыбак и речная рыба у нас есть всегда.

Еще у нас есть свой огород, и это, конечно, хорошее подспорье. Овощи, фрукты, ягоды мы вообще не покупаем, хватает того, что выращиваем. Летом даже могу что-то и продать.

Даже не представляю, сколько еще нужно было бы денег на это тратить, если бы не свой огород.

Порошок большими упаковками не покупаю

Обязательная статья расходов – покупка бытовой химии и моющих принадлежностей.

Я не закупаю стиральный порошок большими упаковками. Купила, израсходовала и в следующем месяце приобрела опять.

Каждый месяц беру моющие средства для кухни, а также шампунь, кондиционер и гель для душа. Тоже в небольших объемах. Зачем брать большие? Чтобы это все стояло и место занимало? Но если что-то попадает на акции, тогда могу и купить.

Зачем отдавать деньги, если можешь сделать сам

Одежду я себе уже и забыла, когда покупала. Донашиваю то, что есть. Если что-то нужно, беру деньги у мужа. А что мне нужно? Все-равно я никуда особо не хожу.

Парикмахерскую посещаю каждый месяц, один поход – минус 20 рублей. Раньше делала мелирование, но сейчас экономлю. Маникюр и педикюр делаю сама. На это жалею денег. Зачем тратиться, если можно сделать самой.

Из косметики я себе ничего не покупаю – дарят дети. Вот и в августе дочка подарила духи, а невестка – тушь для ресниц и губную помаду. Мне этого надолго хватит.

Мечта – съездить в Испанию

С каждой пенсии я стараюсь отложить какую-то сумму. В прошлом месяце, например, 70 рублей положила «в копилку». Мало ли какая ситуация может возникнуть. Да и хочется детям и внукам на день рождение хоть какую копеечку дать.

Надеюсь, что, когда муж выйдет на пенсию (а это уже скоро), он еще поработает. Вот тогда удастся скопить денег и съездить в путешествие. Я давно мечтаю съездить в Испанию. Но, к сожалению, пока это только мечты.

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