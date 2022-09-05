Украинские пограничники показали удары по позициям россиян в районе Святогорска 5.09.2022, 11:38

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Видеофакт.

Украинские силы продолжают контролировать правый берег реки Северский Донец в районе Святогорска. Активную оборону возле памятника Артему держат пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, с помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага.

Впоследствии, выявленные цели поражают мобильные группы, которые передвигаются фронтом.

«На этот раз по позициям оккупантов ребята «отработали» из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня, параллельно военные вели корректировку с дрона. Такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны», — отметили в Госпогранслужбе Украины.

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