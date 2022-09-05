У Путина возник конфликт с Лукашенко? 4 5.09.2022, 11:45

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Диктатор не поедет на Дальний Восток на экономический форум, где будет президент РФ.

В Кремле заявили, что визит Александра Лукашенко на Восточный экономический форум (ВЭФ) не планируется, сообщили РИА «Новости».

Так, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Лукашенко на Дальний Восток в рамках ВЭФ не планирует приезжать. И в ближайшее время переговоры Лукашенко с Путиным на площадках форума также не планируются.

— Нет. Его визита не планируется, — ответил Песков на вопрос журналистов о Лукашенко.

Восточный экономический форум пройдет с участием президента России Владимира Путина. Известно, что 5 сентября на Камчатке Путин будет беседовать с участниками экологического форума, а также проведет совещание по вопросам развития региона. И уже затем направится во Владивосток на ВЭФ.

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