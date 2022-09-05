закрыть
5 сентября 2022, понедельник, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Путина возник конфликт с Лукашенко?

4
  • 5.09.2022, 11:45
  • 2,370
У Путина возник конфликт с Лукашенко?

Диктатор не поедет на Дальний Восток на экономический форум, где будет президент РФ.

В Кремле заявили, что визит Александра Лукашенко на Восточный экономический форум (ВЭФ) не планируется, сообщили РИА «Новости».

Так, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Лукашенко на Дальний Восток в рамках ВЭФ не планирует приезжать. И в ближайшее время переговоры Лукашенко с Путиным на площадках форума также не планируются.

— Нет. Его визита не планируется, — ответил Песков на вопрос журналистов о Лукашенко.

Восточный экономический форум пройдет с участием президента России Владимира Путина. Известно, что 5 сентября на Камчатке Путин будет беседовать с участниками экологического форума, а также проведет совещание по вопросам развития региона. И уже затем направится во Владивосток на ВЭФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик