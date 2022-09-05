Китайская Huawei «эвакуировала» сотрудников из РФ в Казахстан и Узбекистан 5.09.2022, 12:24

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Крупнейший производитель смартфонов опасается попасть под вторичные санкции.

Крупнейший в Китае производитель смартфонов Huawei вывел штат из России в Казахстан и Узбекистан. Перебрасывать своих работников в страны СНГ Huawei начала весной 2022 года из-за войны в Украине. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Часть из этих сотрудников — менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию», — пояснил собеседник издания. Также, по его словам, «в длительные командировки» в страны СНГ были отправлены российские менеджеры Huawei.

Официально в Huawei эту информацию не комментируют. Вывезенные из России сотрудники будут отвечать за развитие компании не только в Казахстане и Узбекистане, но и во всех странах СНГ, говорит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

До этого в розничных магазинах Huawei в России перестали продавать телефоны и ноутбуки, выставленные в витринах. Компания отказалась от прямых поставок в страну еще в марте, а новые схемы до сих пор не заработали, так как Huawei нет в списке товаров для параллельного импорта. В итоге в магазинах большинство образцов техники стоят с табличками «не для продажи», писал «Коммерсантъ».

Российские власти рассчитывали, что китайские производители электроники заменят западную технику в условиях санкций. Однако Huawei, Lenovo Group и Xiaomi решили по-тихому покинуть российский рынок, чтобы не попасть под вторичные санкции и сохранить доступ к западным технологиям.

В первый месяц войны поставки в Россию ноутбуков из Китая упали на 40%, смартфонов — на 66%, а телекоммуникационного оборудования — на 98%. В июне Huawei начала закрывать собственные магазины в России.

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