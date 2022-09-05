В школах будут создаваться комиссии по разрешению конфликта интересов педработника 1 5.09.2022, 12:37

И не только в школах.

Министерство образования своим постановлением № 281 утвердило положение о комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического работника. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Комиссии будут создаваться в учреждениях образования, в организациях, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования и иных структурах, осуществляющих образовательную деятельность.

Ее цель - урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений. Под конфликтом понимается ситуация, при которой у педработника «возникает заинтересованность в получении им имущества или иной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся и их законных представителей».

Комиссия, в частности, уполномочена:

рассматривать обращения по вопросам, связанным с возникновением конфликта интересов педагогического работника;

проверять поступившую в комиссию информацию о возникновении либо возможности возникновения конфликта;

принимать решение об отсутствии либо наличии (возможном возникновении) конфликта интересов педработника;

представлять руководителю учреждения образования решения комиссии для принятия мер по их исполнению.

В состав комиссии включаются избранные на общем собрании коллектива работники учреждения образования, представитель профсоюза. Кроме того в них могут входить представители родительского комитета попечительского, ученического или студенческого советов. При этом руководитель учреждения образования не может быть членом комиссии.

Положением также определены ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов педработника. К ним отнесены в том числе обстоятельства, когда педработник:

осуществляет репетиторство обучающихся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;

является членом жюри конкурса, олимпиады, иного образовательного мероприятия, в котором участвуют обучающиеся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;

получает подарки и услуги от участников образовательных отношений;

привлекает денежные средства для обеспечения деятельности учреждения образования.

Направленные заявления должны быть рассмотрены комиссией в течение десяти календарных дней после их поступления. При необходимости запроса дополнительных сведений срок рассмотрения может быть продлен до одного месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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