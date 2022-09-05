В школах будут создаваться комиссии по разрешению конфликта интересов педработника

В школах будут создаваться комиссии по разрешению конфликта интересов педработника1
- 5.09.2022, 12:37
И не только в школах.
Министерство образования своим постановлением № 281 утвердило положение о комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического работника. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Комиссии будут создаваться в учреждениях образования, в организациях, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования и иных структурах, осуществляющих образовательную деятельность.
Ее цель - урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений. Под конфликтом понимается ситуация, при которой у педработника «возникает заинтересованность в получении им имущества или иной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся и их законных представителей».
Комиссия, в частности, уполномочена:
рассматривать обращения по вопросам, связанным с возникновением конфликта интересов педагогического работника;
проверять поступившую в комиссию информацию о возникновении либо возможности возникновения конфликта;
принимать решение об отсутствии либо наличии (возможном возникновении) конфликта интересов педработника;
представлять руководителю учреждения образования решения комиссии для принятия мер по их исполнению.
В состав комиссии включаются избранные на общем собрании коллектива работники учреждения образования, представитель профсоюза. Кроме того в них могут входить представители родительского комитета попечительского, ученического или студенческого советов. При этом руководитель учреждения образования не может быть членом комиссии.
Положением также определены ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов педработника. К ним отнесены в том числе обстоятельства, когда педработник:
осуществляет репетиторство обучающихся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;
является членом жюри конкурса, олимпиады, иного образовательного мероприятия, в котором участвуют обучающиеся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;
получает подарки и услуги от участников образовательных отношений;
привлекает денежные средства для обеспечения деятельности учреждения образования.
Направленные заявления должны быть рассмотрены комиссией в течение десяти календарных дней после их поступления. При необходимости запроса дополнительных сведений срок рассмотрения может быть продлен до одного месяца.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.