В Малиновке больше нельзя поменять права 1 5.09.2022, 12:47

Речь идет о регистрационном отделении на авторынке.

Начиная с минувших выходных процедура обмена водительского удостоверения по адресу Меньковский тракт, 2 прекращается, сообщает ГАИ столицы. Речь о регистрационном отделении на авторынке в Малиновке.

Госавтоинспекция напоминает, что на территории столицы обменять водительское удостоверение, или получить временный талон в случае его утери, или получить его дубликат можно по адресам: улица Тимирязева, 114; улица Кальварийская, 27; деревня Большое Стиклево, 83.

Административные процедуры по возврату водительского удостоверения после окончания сроков лишения и по обмену иностранного экземпляра документа будут осуществляться по адресу Семашко, 17.

К слову, в конце сентября грядут изменения в порядке обмена в/у. На днях опубликовано постановление Совмина №555. Главное преобразование коснулось обмена, выдачи прав взамен утраченных или документа старого образца (СССР), выдачи международного удостоверения. Теперь удостоверение можно поменять вне зависимости от места регистрации граждан. Выдачу же в/у оставили по месту регистрации автошколы либо по месту регистрации водителя, если он обязан быть зарегистрирован по месту пребывания.

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