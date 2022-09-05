Что будет в Беларуси с курсами доллара и евро на этой неделе 5.09.2022, 13:09

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Прогноз от финансового аналитика.

Доллар и евро на минувшей неделе то дешевели, то дорожали. Американская валюта по итогам последних торгов снова стала дороже европейской. Финансовый аналитик Михаил Грачев для myfin.by прогнозирует, что будет на валютном рынке на нынешней неделе.

Аналитик считает, что российский рубль занял выжидательную позицию.

«В ожидании торговых сигналов российский рубль также замер. Таким могло быть резкое снижение цены нефти марки Brent на прошлой недели с 103 долларов за баррель в понедельник до 92 долларов за баррель к закрытию рынка в пятницу. В моменте фьючерс Brent снижался до 90,70 доллара за баррель. Впрочем, в условиях санкционного рынка реакция российского рубля на такое изменение цены эталонного сорта осталась незамеченной», — отмечает Михаил Грачев.

Эксперт добавляет, что курс российского рубля к доллару остается на отметке около USD/RUB 60,5 рубля. «При условии сохранения на текущей неделе внешних факторов неизменными, возможно небольшое движение курса российской валюты в сторону роста против доллара», — прогнозирует Михаил Грачев.

Белорусский рынок: чего ждать?

На белорусском рынке с большой вероятностью курс доллара пока останется вблизи действующих котировок USD/BYN 2,555−2,56 рубля, полагает Михаил Грачев. «Курс евро к концу недели на решениях Европейского центрального банка может вырасти до EUR/BYN 2,58−2,6 рубля», — считает аналитик.

На 8 сентября запланировано заседание монетарного комитета Европейского центрального банка, от которого ждут более агрессивных решений по противодействию инфляционным тенденциям. «В том случае, если ЕЦБ пойдет на повышение процентной ставки на 50 или даже более процентных пунктов, это может укрепить евро против доллара», — уточняет Михаил Грачев.

По его прогнозу, российский рубль сохраняет тренд на минимальное снижение курса до RUB/BYN 4,2 рубля за 100 российских рублей.

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