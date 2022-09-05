Украинские воины захватили российский БТР-Д в Херсонской области

Украинские воины захватили российский БТР-Д в Херсонской области1
- 5.09.2022, 13:11
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Видеофакт.
Украинские воины захватили вражескую БТР-Д.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это произошло вблизи Высокополья на Херсонщине. Видеозапись с трофейной бронемашиной бойцы опубликовали в соцсетях.
Бронетранспортер десаантный БТР-Д – основной базовый бронетранспортер воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничный, плавучий, авиатранспортабельный, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочными способами.
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