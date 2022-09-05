Эксперт по кибербезопасности рассказал, почему белорусы не могут записаться на польскую визу 5.09.2022, 13:36

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В МИД Польши прокомментировали.

Белорусский врач уже несколько месяцев не может записаться на прием в польское консульство — все даты зарезервированы. Но увеличить шансы можно, если заплатить посредникам. Портал INNpoland.pl разбирался в проблемах с визовой системой вместе с экспертом по кибербезопасности Влодзимежем, который раньше работал в полиции. Внимание на публикацию обратило «Радыё Свабода».

— Началось с того, что я написал заявление о потребности в работе иностранца для своего друга из Гомеля. Я отправил ему это заявление. С тех пор я получаю от него сообщения: «Влодек, слушай, я не могу зарегистрироваться». Он врач, он ничего не знает об интернете. Сначала я не обратил на это внимания. Но потом это начало повторяться второй, третий и четвертый месяц подряд, — сказал Влодзимеж.

Записаться на прием в визовый центр в Минске, Гродно и Бресте можно через сайт фирмы VFS, и только в среду. Но в этот день сайт «не отвечает», пишет издание.

— Проблема в том, что страница VFS не требует подробной информации. Кроме того, она не проверяется. Например, сегодня некий господин Иван Иванов вводит фиктивный номер паспорта — и дата резервируется. Это никто не проверяет, — говорит эксперт по кибербезопасности. — VFS является субподрядчиком консульств. Это индийская компания, учредителями являются индусы, которые обслуживают консульства в разных странах. У них очень плохая репутация. Они подходят к делу непрофессионально.

По словам Влодзимежа, скорее всего их IT-специалисты сначала блокируют все даты на сайте, а потом продают их примерно за 450 рублей на человека. С помощью определенных скриптов можно забронировать все доступные даты. И в результате записаться на прием без участия «посредников» практически невозможно, отмечает INNpoland.pl.

МИД Польши: «Мы не имеем к этому никакого отношения»

Влодзимеж позвонил в консульство Польши в Беларуси, рассказав о проблемах с регистрацией.

— Я не пробирался к консулу, просто разговаривал с белоруской, которая хорошо говорила по-польски. Она утверждала, что все работает как надо. «Не создавайте там проблем, все работает отлично», — услышал я в трубке. Также мужчине сказали, что консульство не имеет никакого отношения к тому, что кто-то продает свои места.

Портал INNpoland.pl обратился в МИД Польши с вопросом, знают ли там о продаже забронированных мест для визита. Как отмечает издание, в министерстве подтвердили наличие проблемы. Рост востребованности польских виз, который привел к появлению посредников, в ведомстве связывают с ограничением количества виз, выдаваемых другими странами Шенгена, приостановкой авиасообщения и политикой белорусских властей, которая толкает людей уезжать в Польшу. На проблему влияет и сокращение штата польского консульства. При этом в МИД пообещали решить проблему с посредниками.

«Готовится совершенно новая ИТ-среда, исключающая любое влияние посредников на систему регистрации. Решения, которые мы разрабатываем, должны быть реализованы в ближайшие недели», — заявили там в ответ INNPoland.

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