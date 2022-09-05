В МИД Украины назвали недопустимыми пророссийские шабаши в центре Европы 5.09.2022, 14:37

2,032

Пророссийские митинги прошли в Праге и Кельне.

В МИДе осудили пророссийские акции в Германии и Чехии с требованием отменить санкции и прекратить поддержку Украины.

Об этом, как передает «Европейская правда», написал представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона благодарна жителям Кельна и Праги, выступившим против пророссийских митингов в воскресенье.

«Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и попрать честь и достоинство украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе» - заявил Николенко.

При этом он подчеркнул, что у МИД нет сомнений в солидарности с украинцами абсолютного большинства немцев и чехов, предоставивших сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии.

«Прошедшие в воскресенье акции не смогут поколебать дружбу между Украиной и Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим», — заявил Николенко.

Напомним, что около 700 преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест в Кельне в воскресенье, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.

Накануне в Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил против санкций и поставки оружия Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».