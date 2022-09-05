Украинцы уничтожили базу ФСБ в Каменце-Днепровской 4 5.09.2022, 15:09

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Также был уничтожен склад бюллетеней для «референдума».

Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУР МО Украины.

«В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы. Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.

Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

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