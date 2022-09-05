Дарья Чульцова: Я не думала, что когда-либо в жизни у меня будет такая поддержка

Дарья Чульцова: Я не думала, что когда-либо в жизни у меня будет такая поддержка1
- 5.09.2022, 15:12
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Бывшая политзаключенная записала трогательное видео.
Журналистка Дарья Чульцова прокомментировала в инстаграме свое освобождение из гомельской колонии. Журналистка пробыла за решеткой с 15 ноября 2020 года, полностью отбыв наказание.
«Третий день я уже дома и хочу сказать всем огромное спасибо, что писали мне, что не забывали. Спасибо всем, кто пишет сейчас — простите, если кому-то не могу ответить. Это правда очень тяжело. Просто хочу сказать всем спасибо.
Я до сих пор не могу поверить в то, что происходит, и в то, что происходит с Катей. Я надеюсь, что все-таки скоро все подойдет к концу.
Вы — невероятные люди. Просто столько поддержки — я не думала, что когда-либо в жизни у меня будет такая поддержка. Спасибо всем огромное!»
Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года за стрим с «Площади перемен». Она полностью отбыла наказание и в субботу вышла на свободу. Екатерину Андрееву во время пребывания в колонии осудили дополнительно на восемь лет за «измену родине».