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ВСУ ликвидировали десантника Козлова, который воевал против Украины с первого дня вторжения

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  • 5.09.2022, 15:23
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ВСУ ликвидировали десантника Козлова, который воевал против Украины с первого дня вторжения
Юрий Козлов

В 2021 году оккупант бросил учебу в техникуме, потому что очень хотел попасть в армию РФ.

Украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе, передает «Главред».

Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

«По данным одного из информационных порталов г. Екатеринбурга 26 августа э. г. в Херсонской области был ликвидирован российский десантник Юрий Козлов из Каменска-Уральского. В «спецоперации» оккупант участвовал с первого дня российской агрессии, был механиком-водителем боевой машины десанта», – написал Иракли Комахидзе.

Известно, что в 2021 году Козлов после второго курса бросил учебу в Каменск-Уральском радиотехникуме, потому что очень хотел попасть в армию РФ.

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