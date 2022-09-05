В Минске огласили приговор фигурантам «дела о госперевороте» 5 5.09.2022, 15:27

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Федуте, Костусеву — по 10 лет колонии, Зенковичу — 11.

В Минске 5 сентября огласили приговор обвиняемым по «делу о госперевороте».

Суд признал всех фигурантов виновными и назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы, Александру Федуте и Григорию Костусеву — по 10 лет. Ольге Голубович и Денису Кравчуку — по два с половиной года колонии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Процесс по делу о «заговоре с целью захвата власти» в Минском областном суде начался 29 июля. Изначально сообщалось, что он будет проходить в закрытом режиме, однако на первом же заседании судья объявила об открытом рассмотрении дела.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Зенкович, Федута и Костусев обвиняются в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» (ч. 1 ст. 357 УК), а Голубович и Кравчук — только в «грубом нарушении общественного порядка» (ч. 1 ст. 342 УК).

Кроме этого, Зенковичу инкриминированы «создание экстремистского формирования и руководство таким формированием» (ч. 1 ст. 361−1 УК), «призывы к захвату государственной власти» (ч. 3 ст. 361 УК), «разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц» (ч. 3 ст. 130 УК).

Зенкович полностью признал вину и, как выяснилось, заключил соглашение со следствием, обязавшись помочь «разоблачить» остальных «заговорщиков». Александр Федута вину признал частично, Григорий Костусев — не признал, Ольга Голубович и Денис Кравчук признали полностью.

Все фигуранты дела, кроме Зенковича, признаны политзаключенными.

Напомним, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Беларуси по обвинению в попытке госпереворота. В этот же день была задержана Голубович, Кравчук — позже, 26 апреля.

По этому же делу обвиняемыми были названы Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар, которые находятся за границей.

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