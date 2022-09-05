В Беларуси снизились цены на золото 2 5.09.2022, 15:36

Свежие котировки.

Нацбанк установил следующие цены на золотые слитки на 05.09.2022 года: покупки 5г – 694 р.,

курс продажи 5г – 785 р., покупки 10г – 1388 р.,

курс продажи 10г – 1556 р., покупки 20г – 2776 р.,

курс продажи 20г – 3081 р.

Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 5г составило: -6.2%; цены продажи слитка в 5г: -1.53%, сообщает myfin.by.

Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 10г составило: -6.27%; цены продажи слитка в 10г: -1.54%.

Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 20г составило: -6.27%; цены продажи слитка в 20г: -1.53%

Обращаем внимание, что НБРБ с 1 июля 2022 г. прекратил проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), а также с физическими лицами в кассах Национального банка.

Стоимость слитков в Белагропромбанке составила: покупка 5г – 710 р., курс продажи 5г – 1000 р., покупка 10г – 1415 р., курс продажи 10г – 2050 р., покупка 20г – 2825 р., курс продажи 20г – 4150 р.

Цена слитков в Беларусбанке установлена: покупка 5г – 0 р., курс продажи 5г – 1200 р., покупка 10г – 1500 р., курс продажи 10г – 2100 р., покупка 20г – 3100 р., курс продажи 20г – 4050 р. Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 10г составило: -10.67%; цены продажи слитка в 10г: -5.71%. Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 20г составило: -3.87%; цены продажи слитка в 20г: -3.7%.

Курс продажи и покупки слитков в Белгазпромбанке установлена: покупка 5г – 680 р., курс продажи 5г – 1500, покупка 10г – 1350 р., курс продажи 10г – 3000 р., покупка 20г – 2750 р., курс продажи 20г – 5500 р.

Стоимость слитков в БСБ Банке составила: покупка 5г – 693 р., курс продажи 5г – 990 р., покупка 10г – 1385 р., курс продажи 10г – 2000 р., покупка 20г – 2770 р., курс продажи 20г – 4100р. Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 10г составило: -2.5%; цены продажи слитка в 10г: -2.5%. Месячное изменение цены покупки золотого слитка в 20г составило: -1.22%; цены продажи слитка в 20г: -1.22%.

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